الخارجية الروسية: السياسة الخارجية لموسكو لن تتغير بتغيير الحكومة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من يحدد السياسة الخارجية للدولة وأنها لن تتغير بتغيير الحكومة.

وقال ريابكوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "إنني أعتقد أنه لا ينبغي لأحد أن يشك في استمرارية النهج الساري في الوقت الراهن، وسيستمر في المستقبل، الرئيس الروسي هو من يحدد السياسة الخارجية للدولة، وهذا يعبر عن كل شيء".

وتابع قائلا إن "السياسة الخارجية الروسية تعمل على تعزيز مكانة البلاد في العالم، وتخدم مصالح التنمية ومصالح ورفاهية المواطنين وسيظل الأمر كذلك ولا يوجد شك في ذلك".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس، مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للوزراء، خلفا لديمتري ميدفيديف الذي عينه في منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي.