 فيديو.. طرح الأغنية الدعائية لفيلم «دماغ شيطان» قبل عرضه يوم 22 يناير - بوابة الشروق
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فيديو.. طرح الأغنية الدعائية لفيلم «دماغ شيطان» قبل عرضه يوم 22 يناير

بوستر فيلم دماغ شيطان
بوستر فيلم دماغ شيطان
إيمان محمود
نشر فى : الجمعة 17 يناير 2020 - 1:27 ص | آخر تحديث : الجمعة 17 يناير 2020 - 1:27 ص

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "دماغ شيطان"، أمس، الأغنية الدعائية للفيلم، غناء أحمد عزت وسمارة، وكلمات حسن عطية، ألحان خالد تهامي، توزيع طارق عبد الجابر، مكساج وماستر شريف عبد الجابر.

ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائي 22 يناير الجاري، بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف ووليد فواز وعمرو عابد وسلوي خطاب ومي فخري ونادية خيري، وتأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل، وإنتاج أيمن عبد الباسط وأحمد عبدالباسط.

ويتناول العمل الأحوال الاجتماعية التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير 2011، وتدني المستوى العام، وحالة اليأس التي سيطرت على المصريين.


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