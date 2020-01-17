تونس تهزم كوت ديفوار بفارق 24 نقطة في أمم أفريقيا لكرة اليد

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حقق منتخب تونس الأول لكرة اليد للرجال فوزه الثاني على التوالي في كأس أمم افريقيا لكرة اليد، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، المقامة حاليا في تونس، وتستمر حتى يوم 26 يناير الجاري، على حساب منتخب كوت ديفوار 48 / 24 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وأنهى المنتخب التونسي الشوط الاول بفارق تسع نقاط بنتيجة 22 / 13 وفي الشوط الثاني وسعت الفارق إلى 24 نقطة لينتهي اللقاء بنتيجة 48 / 24.

واختير لاعب منتخب تونس رمزي مجدوب كأفضل لاعب في المباراة.

وفي ذات المجوعة أيضا، فاز منتخب كيب فيردي (الرأس الأخضر) على الكاميرون 22 / 19.

وانتهى الشوط الاول بتقدم منتخب الكاميرون 12 / 8، إلا أن منتخب كيب فيردي قلب الأمور في الشوط الثاني.

وتلتقي تونس مع الكاميرون يوم الأحد في ختام منافسات المجموعة الثالثة.

وفي منافسات المجموعة الأولى، فاز منتخب مصر على نظيره الكيني 44 / 19.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة على كينيا 21 / 7 في شوط شهد تفوقا ملحوظا للمنتخب المصري.

وتوج محسن رمضان لاعب المنتخب المصري بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

ونجح منتخب مصر في الفوز على غينيا 39 / 22 في أولى لقاءات الفراعنة بالبطولة أمس الخميس.

ويتأهل الفائز بالبطولة إلى الأولمبياد فيما يخوض صاحبا المركزين الثاني والثالث التصفيات العالمية المؤهلة للأولمبياد.

ومن المقرر أن يختتم المنتخب المصري مبارياته في الدور الأول بمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في الجولة الثالثة بعد غد الأحد.

وفي ذات المجموعة أيضا، فاز منتخب جمهورية الكونغو على غينيا 28 / 25.

وأنهى منتخب جمهورية الكونغو الشوط الأول متقدما على غينيا 16 / 12.

وفي المجموعة الرابعة، فاز المنتخب المغربي على نظيره الزامبي 39 / 12.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المغربي 19 / 7.

وكان المنتخب المغربي فاز في الجولة الأولى على المنتخب الكونغولي 34 / 25.

كما فاز أيضا المنتخب الجزائري على نظيره الكونغولي 31 / 25.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الجزائري 18 / 11.

وفي المجموعة الثانية، فاز منتخب أنجولا على نظيره الليبي 20/ 19 ليضمن التأهل إلى دور الثمانية.

وأنهى المنتخب الأنجولي الشوط الأول متقدما 8 / 6.

كما فاز منتخب الجابون على نظيره النيجيري 26 / 24.