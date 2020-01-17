لقيت سيدة خمسينية مصرعها، بمركز قوص بمحافظة قنا، الخميس، بعدما انزلقت قدمها أثناء محاولة صعودها إلى قطار عند مغادرته المحطة، فسقطت أسفل القطار، ما تسبب في وفاتها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى.

تلقى مدير أمن قنا اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا من ناظر محطة قوص بسقوط السيدة صفاء. م (50 عاما)، أثناء محاولتها الصعود القطار المميز رقم 164 القادم من الإسكندرية إلي أسوان.

تبين من التحريات أن المجني عليها كانت تستقل القطار للذهاب لمحافظة الأقصر، وأثناء توقف القطار بمحطة قوص نزلت منه بالخطأ بعدما ظنت وصولها إلى محافظة الأقصر، وحينما اكتشفت الأمر حاولت الصعود القطار مرة أخرى انزلقت قدمها ولقيت مصرعها.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.