الكنوز والبيوت التاريخية فى بريطانيا تحت حصار جيش من الحشرات

قالت منظمة التراث الوطنى فى بريطانيا: إن القطع الأثرية التاريخية، بما فى ذلك قطع أثاث تعود للقرن الـ 18، وورق الجدران الصينى النادر، وتماثيل «صغار محاربى الخيول»، قد تضررت بسبب الآفات؛ حيث إنها «تقبع الآن تحت حصار جيش من الحشرات».

وبحسب صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، أشارت المنظمة إلى أن أهم 3 آفات تهاجم التراث، هم حشرة الأسماك الفضية، وعث الملابس، وحشرة «نمر إيزابيلا»، ويرقات خنفساء السجاد، التى تأكل الحرير والصوف والفراء والريش.

تظهر آثار الحشرات فى قصر «Ickworth House» الريفى المصمم على الطراز الإيطالى؛ حيث تخللت الثقوب السوداء أرجل الكرسى المذهب الآتى من روما فى القرن الـ 18، فيما أكلت الحشرات الفضية جزءا من ورق الجدران الصينى الجميل والنادر فى القصر.

كما انتشرت حشرات عث الملابس فى قاعة هاردويك، بالمنزل الريفى التاريخى ذى الأهمية الهندسية فى إنجلترا، بالإضافة لتضرر الستائر المصممة يدويا فى دير موتيسفونت التاريخى فى هامبشاير بإنجلترا.

وتقول المنظمة التى تضع مصائد لمراقبة أعداد الحشرات فى المبانى التاريخية: إن عدد الحشرات قد تضاعف من 178 إلى 356 بين عامى 2014 و2019.

وقال نايجل بليدز، مستشار الصيانة الوقائية والمسئول عن الظروف البيئية الداخلية فى المنظمة: «الأضرار التى لحقت بالأشياء ليست جديدة فنحن نعلم أنه على سبيل المثال المنسوجات والمواد الغذائية من مصر القديمة عانت من تفشى الحشرات، لكن لحسن الحظ نسبة ضئيلة من أنواع الحشرات فى المملكة المتحدة تهاجم أو تأكل الآثار، لكن مع ذلك فإن نسبة مئوية صغيرة من هذه الأنواع يمكن أن تصبح آفات خطيرة مسببة أضرارا لا رجعة فيها خلال فترة زمنية قصيرة».