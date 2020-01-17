المكسيك تعد بوظائف للمهاجرين المتوجهين للولايات المتحدة

عرض الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الجمعة آلاف الوظائف للمهاجرين من أمريكا الوسطى الذين غادروا هندوراس قبل يومين متوجهين للولايات المتحدة.



وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحفي اليومي إن ما يصل إلى 3 آلاف شخص، معظمهم من هندوراس، يسافرون باتجاه المكسيك، مع عزمهم عبور الحدود الأمريكية.



وقال الرئيس: "دعونا ننتظر، هناك خيارات.. لدينا 4 آلاف وظيفة على حدودنا الجنوبية".



وبدأ نحو ألف من سكان هندوراس السير على الأقدام وفي حافلات من سان بيدرو سولا في جنوب هندوراس يوم الأربعاء، بينما انضم مهاجرون آخرون إليهم في الطريق.



وتقول الحكومة المكسيكية إنها لن تسمح سوى بدخول المهاجرين الذين لديهم الوثائق المطلوبة أو من يطلب اللجوء في المكسيك. وتعهدت بعدم السماح للمهاجرين بالسفر بحرية إلى الولايات المتحدة التي وقعت اتفاقا مع المكسيك للحد من الهجرة.



وقضت واحدة من المجموعات التي تنتمي إلى القافلة الليل بفندق مهاجرين كاثوليكي في مدينة جواتيمالا، وبعد ذلك واصلت رحلتها، حسبما قال موظف بالفندق لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عبر الهاتف. وقال إن المجموعة تتألف من ألف شخص.



واجتاح مئات المهاجرين المنتمين للقافلة يوم الخميس حدود جواتيمالا في أجوا كلاينت، حسبما ذكرت تليفزيون شابين في جواتيمالا. وقد تم احتجاز الكثير، وتمت إعادتهم إلى هندوراس.



ويتعين على المهاجرين السفر مسافة ما بين ألفين إلى أربعة آلاف كيلومتر للوصول إلى الحدود الأمريكية، اعتمادا على المعبر الذي يختارون الوصول إليه.