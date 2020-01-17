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البنك المركزي الكوري يثبت معدل الفائدة الرئيسي عند 1.25%

البنك المركزي الكوري الجنوبي
البنك المركزي الكوري الجنوبي
سول - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 17 يناير 2020 - 3:27 ص | آخر تحديث : الجمعة 17 يناير 2020 - 3:27 ص

قرر البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الجمعة تثبيت سعر الفائدة عند مستوى قياسي منخفض وسط إشارات على تحسن الظروف الاقتصادية.

وصوت مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الكوري الجنوبي على الابقاء على سعر الفائدة عند 25ر1 بالمئة في أول اجتماع لتحديد سعر الفائدة هذا العام، وفقا لما كان متوقعا.

وفي استطلاع أجراه موقع يونهاب انفوماكس، ذراع الأخبار المالية لوكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية، توقع جميع الخبراء الـ 19 الذين شملهم الاستطلاع تجميد سعر الفائدة في يناير.

وظل معدل الفائدة ثابتًا منذ شهر أكتوبر عندما قام مجلس إدارة البنك المكون من سبعة أعضاء بخفضه بمقدار ربع نقطة مئوية ليتساوى مع أدنى مستوى له على الإطلاق عند 25ر1 بالمئة.


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