رافق عالم الآثار المصرية "الدكتور زاهي" حواس، وفد من البنك الدولي، بدعوة من الدكتورة "رانيا المشاط" وزيرة التعاون الدولي.



وقال حواس، إن تمثال أبو الهول يرجع للملك "خفرع" مؤسس الهرم الثاني، موضحًا أن تلك الإدعاءات التي تقول أن هناك مدينة مفقودة تحت أبو الهول لا تمت للواقع بأية صلة، وليس لها أى دليل علمي على الإطلاق، ولدينا صور للحفر الذي تم أسفل أبو الهول تبين أن "أبو الهول" صخرة صماء لا يوجد أسفلها أى ممرات.



واستعراضا حواس، الأكتشافات الأثرية الأخيرة التي تقوم بها وزارة الآثار وعن حفائره بوادي القرود بالوادي الغربي، وعن خبيئة العساسيف.



كما تحدث عن أوبرا توت عنخ آمون، التي سوف تعرض في دار الأوبرا المصرية قبل أفتتاح المتحف المصرى الكبير كما ستعرض أيضا في الذكري المؤية لإكتشاف مقبرة الملك "توت عنخ آمون" في عام ٢٠٢٢.



وأشار حواس، إلى أن أهم كشف في القرن ٢١ هو أكتشاف بردية وادي الجرف التي تحدثنا عن أسرار كثيرة في بناء هرم خوفو.