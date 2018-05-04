سول: سياستنا تجاه بيونج يانج مسألة سيادة

جددت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، تأكيدها على أن سياستها تجاه كوريا الشمالية هي مسألة سيادة.

وقال المتحدث باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية لي سانج-مين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إنه يعتقد بأنه لم تكن هناك حاجة للتعليق على تصريحات السفير الأمريكي نظرًا لأن الولايات المتحدة كانت قد صرحت مرارا عبر قنوات متعددة بأنها تحترم سيادة كوريا الجنوبية في سياستها تجاه كوريا الشمالية.

جاء ذلك بعد أن قال السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية هاري هاريس إن مسألة السماح للكوريين الجنوبيين برحلات سياحية فردية إلى جبل كومكانج في كوريا الشمالية تخضع للتشاور بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مؤكدا ضرورة التعامل مع مسألة الرحلات الفردية في مجموعة العمل الكورية الأمريكية، تجنبًا لأي سوء تفاهم في وقت لاحق قد يقع تحت طائلة العقوبات.