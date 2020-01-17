10 قصص في «ثورة الحمير» بمعرض الكتاب 2020

تشارك المجموعة القصصية التي تحمل عنوان "ثورة الحمير"، في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، والذي ينطلق 22 من يناير الجاري، ويستمر حتى 4 فبراير المقبل.

"ثورة الحمير" مجموعة قصصية للكاتب الشاب إمام أحمد، وتعد المجموعة الذي سيتم طرحها في معرض الكتاب القادم هي تجربته الأولى في مجال القصة.

وتتضمن مجموعة "ثورة الحمير" 10 قصص متنوعة، وتتناول حكايات وأشكال مختلفة من العلاقات الاجتماعية والإنسانية، وتأتي القصص العشر تحت عناوين: "قرية العميان"، "كأس نبيذ"، "الأخ وحيد الطبّال"، "الزائر الغريب"، "الغرفة ١١٨"، "حي سعادة"، "الحب الأزرق"، "زغلول المسكين"، "جوازة إسماعيل وبثينة"، وأخيراً "ثورة الحمير".

مجموعة "ثورة الحمير" أحدث إصدارات دار نشر "روافد"، ويستخدم الكاتب في مجموعته اللغة الفصحى في سرد القصص، فيما تنوعت أجزاء الحوار بين أبطال القصص بين الفصحى والعامية المصرية، كما تنوع الزمن في القصص العشر بين الماضي والوقت الحاضر.

ويظهر العنصر النسائي بشكل واضح في أغلب القصص، حيث جاءت بعض شخصيات الابطال نسائية، مثل شخصية الفتاة "هيام" في قصة "الأخ وحيد الطبّال"، و شخصية الفتاة "فرح" في قصة "الحب الأزرق"، و شخصية "هند" في قصة "الغرفة ١١٨".

وتدور بعض القصص حول شخصيات فنتازية من وحي خيال الكاتب، مثل شخصية الشاب المبصر في قصة "قرية العميان"، والحوار الدائر بين بعض الحيوانات في قصة "ثورة الحمير" التي حملت المجموعة القصصية عنوانها.

واستغرق الكاتب الشاب مدة اقتربت من العام في كتابة مجموعته، التي تعد التجربة الأديبة الأولى له، ومن المنتظر أن يشهد معرض الكتاب القادم حفل توقيع المجموعة بحضور عدد من الكتاب والصحفيين.