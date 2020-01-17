يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداده غدا، السبت، لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل في الأسبوع الـ14 من بطولة الدوري الممتاز، وعقب نهاية المران يعلن رينيه فايلر المدير الفني، قائمة الفريق التي تدخل معسكرا مغلقا؛ للمبيت بأحد الفنادق؛ استعدادا لمواجهة الأحد.

وكان فايلر قد قرر إقامة مران الفريق بدون راحة بعد انتهاء مواجهة طنطا؛ بسبب ضيق الوقت، وخاض الفريق مرانه ظهر أمس، واشتمل على مران بدني وتقسيمة للمجموعة التي لم تشارك في مباراة طنطا، فيما خاضت المجموعة الأساسية مرانا استشفائيا؛ للتخلص من الإجهاد العضلي.

ويواصل الأهلي الاستعداد لمواجهة المقاولون، حيث يخوض الفريق مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش.