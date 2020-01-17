ناشطة المناخ السويدية جريتا تونبرج لزعماء العالم قبل منتدى دافوس: لم تروا أي شيء بعد

قالت ناشطة المناخ السويدية جريتا تونبرج اليوم الجمعة في كلمة أمام آلاف المحتجين في مدينة لوزان السويسرية إن حركة الإضراب المناخية العالمية التي بدأت عام 2018 كانت "مجرد بداية".



وسافرت تونبرج إلى سويسرا قبل أن تحضر المنتدى الاقتصادي العالمي الأسبوع المقبل في منتجع دافوس الجبلي، حيث سيجتمع زعماء من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في المنتدى الاقتصادي العالمي للنظر في التحديات العالمية.



وقالت تونبرج /17 عاما/: "لزعماء العالم والقائمين على السلطة، أود أن أقول لكم إنكم لم تروا شيئا بعد. لم تروا آخر شخص منا، يمكننا أن نؤكد لكم ذلك".



وألهمت احتجاجات تونبرج الأسبوعية في أيام الجمعة أمام البرلمان السويدي في ستوكهولم الطلاب لتنظيم الإضرابات المدرسية والمظاهرات للعمل من أجل المناخ في جميع أنحاء العالم.



وتم اختيار تونبرج كشخصية العام في مجلة التايم في كانون أول/ديسمبر الماضي.