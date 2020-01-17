سجال سياسي عنيف عبر «تويتر» بين الروائي ستيفن كينج وسكرتيرة ترامب

ملك الرعب الأمريكي يتعهد بالتبرع ب100 ألف دولار لإحدى مستشفيات الأطفال مقابل أن يعقد «ترامب» مؤتمر صحفي واحد

ستيفن كينج: «إدارة ترامب بارعة في الدعاية فقط وليس في تقديم المعلومات»

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في تحدي سياسي فريد من نوعه، قرر ملك أدب الرعب الأمريكي، ستيفن كينج، عرض مبلغ 100 ألف دولار للتبرع لإحدى مستشفيات الأطفال بولاية تينيسي، مقابل أن تقوم السكرتيرة الصحفية للرئيس الأمريكي، ستيفاني جريشام، بعقد مؤتمر صحفي داخل البيت الأبيض يتمكن خلاله الأمريكيون من التحدث للرئيس مباشرة، وتوجيه الأسئلة له بشجاعة حول الأحداث الراهنة ومزاعم الحرب العالمية الثالثة وأيضًا حول محاكمته الوشيكة التي سيشهد هذا الشهر وقائع جلستها الأولى، والتي قد تنتهي بعزله عن منصبه.

وقد انضم للتحدي السيناريست والروائي الأمريكي، دون وينسلو، صاحب الروايات البوليسية الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة، بمبلغ 100 ألف دولار هو الآخر مقابل نفس الطلب؛ حيث أن ترامب كان قد أصدر قرارًا رئاسيًا منذ أكثر من عشرة أشهر بوقف كل اللقاءات والمؤتمرات الصحفية داخل البيت الأبيض، وقد بررت سكرتيرته الصحفية السابقة، سارة هاكابي ساندرز، ذلك بأن «ترامب» يفضل التعامل «الغير رسمي» مع الصحفيين و المراسلين، ويفضل توجيه خطابه للشعب الأمريكي بصورة غير مباشرة على لسان متحدثيه الرسميين عبر شاشات التليفزيون، ولا ينتوي الرجوع ل «عادة» استقبال الصحفيين والمراسلين داخل البيت الأبيض في القريب العاجل، نقلًا عن شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقال «كينج» في تغريدة عبر تويتر مخاطبًا «جريشام»: «إن كل ما نطلبه منك هو القيام بعملك اللعين»، وأردف: «إن السبب الرئيسي في تهرب إدارة الرئيس الأمريكي من اللقاءات الصحفية أنها إدارة دعاية وليست إدارة معلومات؛ ولهذا يخشون المؤتمرات الصحفية لأنها ستفضح أكاذيبهم وتناقضاتهم الكثيرة».

وقامت «جريشام» بتجاهل الرد على «كينج» عبر تويتر، ووجهت خطابها لمراسلي شبكة سي إن إن، قائلة: «إنها لا تفهم لماذا يضع شخص يمتلك مبلغ 200 ألف دولار، وينوي التبرع بها للأطفال شرطًا مقابل تحقيق ذلك؟»، وأردفت «إن التبرعات للأعمال الخيرية لا يجب أن تكون مشروطة».

وبدوره أجاب «وينسلو» بالنيابة عن «كينج» قائلًا أنهما يتبرعان بالفعل بصورة دورية للجمعيات الخيرية، وأن هذا التحدي إنما يهدف إلى الإجابة عن الأسئلة السياسية التي يطرحها العالم أجمع، ولا يجيب عنها مسئولو ترامب في البيت الأبيض، وطلب من «جريشام» التوقف عن «محاولات التهرب»، كما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

ومن المعروف أن الكاتبين الأمريكيين لهما باع طويل في انتقاد سياسات الرئيس الأمريكي الحالي؛ فقد خصص «وينسلو» عام 2018 إعلانًا في صفحة كاملة في جريدة النيويورك تايمز الأمريكية للهجوم على «ترامب»؛ بسبب سياسة اللجوء المثيرة للجدل وترحيل اللاجئين التي ابتدعها، كما تحدى «ترامب» عام 2019 ليظهر معه في مناظرة تليفزيونية تبثها قناة «فوكس نيوز» الإخبارية للتحدث بشأن مشروع الجدار الحدودي مع المكسيك الذي ينتوي الرئيس الأمريكي إقامته بتكلفة تبلغ 5.7 مليار دولار ، وقد علق «كينج» على ذلك متهكمًا أنه قد يدفع 10 آلاف دولار من أجل رؤية ذلك يتحقق.