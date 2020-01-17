الجيش الأمريكي يقر بإصابة 11 جنديا جراء الهجوم الإيران على قاعدة «عين الأسد» بالعراق

أعلن المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية، وليام أوربان، أن عددا من الجنود الأمريكيين أصيبوا وتم معالجتهم بعد ظهور مؤشرات ارتجاج دماغ عليهم جراء الانفجارات التي أحدثتها الصواريخ الإيرانية على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق يوم 8 يناير الجاري.

وأضاف أوربان - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة - أنه وبهدف إجراءات الوقاية جرى نقل 3 جنود إلى مخيم عريفجان في الكويت وثمانية آخرون إلى مستشفى لاندشتول في ألمانيا.

وأشار إلى أن الطواقم الطبية أجرت على الجميع فحوصات شاملة أجريت في منطقة بعيدة عن الموقع الذي وقع فيه الانفجار بينما تم نقل بعض الحالات إلى مستوى أعلى من الرعاية لدواع وقائية.

وأوضح أنه من المقرر عودة أعضاء الخدمة الأمريكية من ألمانيا والكويت إلى العراق فور استكمال الفحوصات الطبية اللازمة للوقاية من أي مضاعفات قد يكون تسبب فيها أي انفجار قرب القاعدة.

وكان الحرس الثوري الإيراني أطلق في 8 يناير الجاري أكثر من 10 صواريخ باليستية على قاعدتي "عين الأسد" في الأنبار وحرير في أربيل بكردستان العراق ردا على مقتل الجنرال في الحرس الثوري قاسم سليماني.