سلاسل متاجر مواد غذائية في ألمانيا توقع بيانا لمكافحة فقر المزارعين



أعلنت سلاسل متاجر مواد غذائية ألمانية عزمها العمل من أجل ضمان أجور تؤمن سبل العيش لمزارعي سلاسل التوريد الدولية.

وبمناسبة الأسبوع الأخضر في برلين، تعتزم مجموعة عمل من ممثلي القطاع توقيع بيان طوعي مع وزير التنمية الألماني جيرد مولر حول هذا الشأن اليوم الجمعة.

ومن المخطط أن يشارك في هذا البيان سلاسل متاجر "ألدي" و"ليدل" و"دي إم" و"كاوفلاند" و"ريفه" و"تيجوت".

وجاء في البيان، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن سلاسل المتاجر الألمانية تسعى بذلك إلى "توفير مستوى معيشة كريم للمزارعين وأسرهم".

وتعتزم سلاسل المتاجر اتخاذ إجراءات من أجل ذلك، من بينها الاقتصار على المنتجات التي تحمل علاماتها التجارية، وجعل سلاسل التوريد أكثر شفافية، وتوفير إمكانية متابعة سير سلاسل التوريد ابتداء من المَزَارع وصولا إلى الموردين.

كما تعتزم سلاسل المتاجر التحقق مما إذا كان يُجرى الالتزام بحقوق الإنسان خلال تصنيع منتجاتهم.

ومن المقرر أن تتولى الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) تنسيق مجموعة العمل التي ستختص بهذه المبادرة.