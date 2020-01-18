الأندية الايرانية تهدد بالانسحاب من دوري أبطال آسيا

أكد الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه سيدرس الرد على قرار الاتحاد الاسيوي للعبة بشأن استمرار إقامة مباريات الاندية الايرانية أمام نظيرتها السعودية في ملاعب محايدة في بطولة دوري ابطال اسيا .

وتشارك أندية بيرسبوليس وسيباهان والإستقلال وخودرو في النسخة الحالية من البطولة .

وأوضح الاتحاد الإيراني في بيان نشره عبر موقعه الالكتروني، انه تلقى خطابًا رسميًا من الاتحاد الآسيوي يبلغه فيه بقرار استضافة مباريات الاندية الايرانية والسعودية بملاعب محايدة.

وأضاف البيان أن مجلس إدارة الاتحاد عقد اجتماعًا مع جميع الجهات المختصة فور استلام الخطاب ،اليوم الجمعة ، وبدأت المراحل المبكرة لعملية المتابعة الخاصة بسرعة، ومن المقرر أيضًا عقد اجتماع آخر يوم السبت مع مديري الأندية الإيرانية الأربعة الممثلة في الموسم الجديد من المسابقة، لدراسة القرار المناسب الذي سيتم إتخاذه.

وسيتم الإعلان عن الموقف النهائي للأندية الإيرانية في غضون الأيام القليلة المقبلة، عقب القرار النهائي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم من خلال الموقع الرسمي له.

من جانبه، اكد أمير مهدي علاوي ، المتحدث باسم الاتحاد الإيراني، أن أندية بلاده مستعدة بشكل كبير لاستضافة المنافسين، وقد أثبتت ذلك عدة مرات في الأعوام الماضية.

ودلل علاوي على ذلك بإقامة نهائي بطولة دوري أبطال اسيا 2018 في طهران العام الماضي ، بحضور عدد كبير من كبار المسؤولين التنفيذيين الدوليين ، ووزير الرياضة والشباب ، نيابة عن الحكومة الإيرانية، مؤكدا على توفر بيان مكتوب من الضمانات اللازمة .

وأضاف أن الاتحاد الآسيوي يجب أن يقف على استعداد إيران الدائم لاستضافة فرق أجنبية ضد أي اراء غير صحيحة في هذا الصدد.