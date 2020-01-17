تعرف على موقف أليو بادجي من الإصابات

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن حقيقة تعرض أليو بادجي، صفقة الأحمر الجديدة للإصابات المتكررة، وهو الأمر الذي يعاني منه معظم لاعبي الفريق الأول ويتسبب في غيابهم عن مباريات هامة وعديدة للأهلي.

وتعاقد الأهلي أمس الخميس بشكل رسمي مع أليو بادجي قادمًا من رابيد فيينا النمساوي لمدة أربعة مواسم ونصف.

وقال أمير توفيق في تصريحات لقناة الأهلي :"الأمور في نادي رابيد فيينا النمساوي منظمة للغاية، إنهم يجهزون تقرير طبي كامل عن كل لاعب في صفوفهم منذ اليوم الأول له في الفريق وحتى يومه الأخير قبل الرحيل".

وأضاف :"المسئولون هناك منحونا تقريرًا طبيًا كاملًا عن موقف أليو بادجي من الإصابات منذ انتقاله لهم، وبعدما بحثنا ودققنا في ذلك التقرير شعرنا براحة كبيرة تجاهه خصوصًا أن حالته البدنية مستقرة".