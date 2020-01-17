 مقتل 5 أشخاص في اشتباك بين الجماعات الكولومبية المسلحة - بوابة الشروق
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مقتل 5 أشخاص في اشتباك بين الجماعات الكولومبية المسلحة

بوجوتا - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 17 يناير 2020 - 10:52 م | آخر تحديث : الجمعة 17 يناير 2020 - 10:52 م
قال مسؤولون اليوم الجمعة، إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم فيما يبدو أنه اشتباك بين جماعات مسلحة في غرب كولومبيا.

ونقلت صحيفة التيمبو ووسائل إعلام أخرى عن شهود عيان قولهم إن أفرادًا من جماعة مسلحة دخلوا المنطقة الريفية بالقرب من بلدة جاموندي مساء أمس الخميس.

وأعقب ذلك سماع دوى طلقات نارية ، ثم أبلغت السلطات باكتشاف خمس جثث، وظهر على إحداها اثار تعذيب ، إلى جانب سيارتين محترقتين.

وقال عمدة جاموندي، فيليب راميرز: إن الضحايا ليسوا من البلدة ولكنهم كانوا يقاتلون على أراض في المنطقة التي تضم حوالي 1000 هكتار من حقول الكوكا، وهو النبات الذي يصنع منه الكوكايين.

وقال راميريز إن إحدى المجموعتين المسلحتين تتألف من منشقين من جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) سابقا التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة في عام 2016.

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