تقرير يتوقع خسائر بالمليارات في قطاع السياحة بأستراليا نتيجة حرائق الغابات

توقع تقرير وصول خسائر السياحة في أستراليا إلى حوالي 5ر4 مليار دولار أسترالي (1ر3 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام الجاري نتيجة حرائق الغابات.

وأعد مجلس السياحة الأسترالي، ومقره مدينة سيدني، تقريرا عن حجم السياحة الوافدة إلى أستراليا، التي تصل عائداتها إلى 45 مليار دولار.

ووفقا للتقرير، تراجعت "الحجوزات المستقبلية" بشكل كبير خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث من المتوقع أن تتكبد الصناعة خسارة تصل إلى 4ر5 مليار دولار.

ويصل عدد أعضاء المجلس من شركات السياحة والطيران إلى حوالي 850 شركة. وأشار حوالي 70 في المئة من هذه الشركات إلى حدوث إلغاء لرحلات سياحة دولية إلى أستراليا، بحسب ما ذكره مدير عام الصندوق بيتر شيلي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأضاف شيلي أن قيمة الإلغاءات تراوحت بين 500 دولار ونصف مليون دولار، وتصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وأسواق أوروبية أخرى قائمة إلغاء رحلات زيارة أستراليا.

يشار إلى أن عائدات أستراليا من السياحة الوافدة تصل إلى 45 مليار دولار سنويا، ويصل حجم الصناعة إلى حوالي 130 مليار دولار متضمنة السياحة الداخلية.

وأوضح شيلي أن الإلغاءات حدثت بسبب مخاوف من تلوث الهواء والسلامة وتأثير حرائق الغابات.