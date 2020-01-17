شهدت مدينة بدر بالبحيرة، اليوم الجمعة، حالة من الذعر بين المواطنين، بعد عقر كلب مسعور لـ5 أطفال.

تلقى مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر من المستشفى العام، يفيد بوصول 5 أطفال مصابين نتيجة عقر كلب مسعور لهم بأحد منزل بجوار مدرسة بدر الابتدائى - مركز بدر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين إصابة كل من (فهد.خ - 6 سنوات)، و(ثيم الله.ع - 5 سنوات)، و(يوسف.ع - 7 سنوات)، و(عمر.م - 9 سنوات)، و(عبدالرحمن.م 3 سنوات)، وتم نقلهم للمستشفى العام ببدر وتحويلهم بسيارات الإسعاف لمستشفى الحميات بدمنهور لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسني عباسي، وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة البحيرة، التنسيق مع الوحدة المحلية بمدينة ومركز بدر والبيئة، لتنظيم حملة مساء اليوم لمواجهة الكلاب الضالة بالمدينة.