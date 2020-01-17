210 معلمين يشاركون في التحضيرات الخاصة بمشروع «صحتهم مستقبلهم» بالمنيا

صرح المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه المنيا، أنه بالتركيز على حملات التوعية الطلابية داخل مدارس المحافظة ضمن خطة إدارة التوعية بالشركة وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمنيا تم عمل اجتماعات تحضيرية للاستعداد لاستكمال برنامج التوعية الخاص بمشروع صحتهم مستقبلهم والذى يستهدف ٢١٠ مدرسة على مستوى مراكز سمالوط المنيا ابوقرقاص والممول من منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف وذلك بدعم من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وبحضور عدد ٢١٠ معلمين مفوضين عن المدارس المستهدفة بالمشروع.

وأضاف الشهاوى، ان محاور المشروع الخمس هى ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمن للصرف الصحى والتغذية السليمة والنظافة العامة

هذا وقد قامت الشركة بتدريب عدد ١٠٥٠ معلما، حيث مثل كل مدرسة عدد ٥ معلمين تم تدريبهم على كيفية تنفيذ المشروع داخل المدارس، وذلك من خلال الأعمال الفنية والعملية لشرح محاور المشروع كما تم توزيع كتب تلوين والوان لعدد ١٨٠٠٠٠طالب تشرح هذه المحاور.

وأكد الشهاوي، أن الشركة تسعى جاهدة للقيام بالدور المنوط بها من خلال تدريب العاملين ورفع كفاءتهم ورفع كفاءة المحطات والشبكات وخدمة العملاء وذلك للوصول إلى مستوى خدمة أفضل للمواطنين داخل المحافظة.