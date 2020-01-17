 وسائل إعلام سورية: مقتل مدني وإصابة 2 بقذائف المسلحين في حلب - بوابة الشروق
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وسائل إعلام سورية: مقتل مدني وإصابة 2 بقذائف المسلحين في حلب

أرشيفية
أرشيفية
دمشق - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 17 يناير 2020 - 7:15 م | آخر تحديث : الجمعة 17 يناير 2020 - 7:15 م
أفادت وسائل إعلام سورية رسمية، بمقتل مدني وإصابة اثنين آخرين بجروح جراء اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف الصاروخية على جمعية الزهراء بمدينة حلب.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، مساء اليوم الجمعة، عن مصدر في قيادة شرطة حلب قوله إن "التنظيمات الإرهابية المنتشرة عند الأطراف الغربية والريف الشمالي الغربي لمدينة حلب أطلقت ظهر اليوم 3 قذائف صاروخية على حي جمعية الزهراء في المدينة، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة 2 آخرين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية في منازل الأهالي والممتلكات العامة والخاصة".

وقتل أمس 6 مدنيين وأصيب 15 بجروح جراء اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف الصاروخية على حي السكري بمدينة حلب.

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