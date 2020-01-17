أوكرانيا تطلب من إيران مجددا تسجيلات قمرة القيادة للطائرة المنكوبة

أفاد المكتب الصحفي التابع للمدعي العام الأوكراني، اليوم الجمعة، أنه توجه مرة أخرى لإيران، بطلب تزويد ضباط إنفاذ القانون الأوكرانيين بمسجلات قمرة القيادة للطائرة بوينج التابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية" والتي أسقطت بالقرب من طهران.



وقال المكتب إنه "في يوم الجمعة الموافق 17 يناير 2020، طلبنا مجدداً من السلطات المختصة في إيران تزويد الجانب الأوكراني بمسجلات قمرة القيادة لطائرة بوينج 737 رحلة رقم (بي إس 752)، التابعة لشركة خطوط الطيران الدولي الأوكرانية والتي كانت متوجهة من طهران إلى كييف".



وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة قسم التعاون الدولي بمكتب المدعي العام الأوكراني، بولينا تشيج، أن الجانب الإيراني لم يستجب لطلبات وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية للحصول على مساعدة قانونية دولية للتحقيق في تحطم طائرة الركاب من طراز بوينج "800-737" التابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، والتي أسقطت بالقرب من طهران.



وكانت طائرة ركاب من طراز "بوينج737" تابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية" أُسقطت، فجر يوم 8 يناير، بصاروخ إيراني بالخطأ، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، وكانت متوجهة إلى كييف، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا من جنسيات مختلفة.



وأقر قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، في 11 يناير، بمسؤولية الحرس عن سقوط الطائرة بقصفها عن طريق الخطأ، وأكد أن الواقعة حدثت في أجواء التأهب لحرب غير مسبوقة مع الولايات المتحدة.