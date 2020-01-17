أنباء خروج سلسلة متاجر تيسكو البريطانية من تايلاند تدفع العملة المحلية إلى التراجع

ساهمت أنباء استعداد سلسلة متاجر التجزئة البريطانية "تيسكو" للخروج من السوق التايلندية في جهود الحد من قيمة العملة التايلندية.



ودفعت أنباء خطط تيسكو لبيع كل أنشطتها في تايلاند، والتي تقدر قيمتها بنحو 7 مليارات دولار المستثمرين إلى التخلي عن العملة التايلندية "بات" خوفا من تراجع قيمته نتيجة خروج هذه الأموال بالعملة الأجنبية من تايلاند، حيث تراجع البات أمام الدولار لليوم الثاني على التوالي ليصل اليوم الجمعة إلى أقل مستوى له منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تايلاند لم تشهد صفقة اندماج أو استحواذ بهذه القيمة منذ 2012، مضيفة أن الكثير من تفاصيل الصفقة مثل قيمة المبالغ التي سيتم دفعها لم تعلن بعد، لكن "المتعاملين والمستثمرين (في أسواق الصرف) يستغلون النبأ كسبب لجني الأرباح" ، بحسب سان أتارانجسان المحلل الاقتصادي في "كاسيكورن بنك" في تايلاند.



كان ماتيي سبابونجاز نائب محافظ البنك المركزي التايلندي قد ذكر في وقت سابق من الأسبوع الحالي أن البنك مستعد لاتخاذ خطوات إضافية لوقف ارتفاع قيمة البات التايلاندي أمام العملات الأخرى.



وأضاف ماتيي في تصريحات للصحفيين بالعاصمة بانكوك أن البنك المركزي والحكومة مازالا يشعران بالقلق من ارتفاع قيمة البات ويواصلان مناقشة الموضوع، مضيفا أن تدخل البنك في سوق الصرف ساعد في زيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البلاد وحد من ارتفاع البات.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البنك المركزي اتخذ خلال الشهور الأخيرة عدة خطوات للحد من ارتفاع البات بعد أن زادت قيمته أمام الدولار بنسبة 9% تقريبا خلال العام الماضي، لتصبح العملة التايلندية الأفضل أداء بين العملات الآسيوية.



يذكر أن ارتفاع قيمة العملة يحد من القدرة التنافسية للصادرات التايلندية في الخارج وهو ما يعزز دعوة الحكومة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لخفض قيمة العملة.