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ممثلة تكشف تحرش مخرج فرنسي بها بعد دورها في فيلم «الشياطين»

الممثلة أديل إينيل
الممثلة أديل إينيل
باريس - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 17 يناير 2020 - 1:15 ص | آخر تحديث : الجمعة 17 يناير 2020 - 1:15 ص

أعلن ممثلو الادعاء في باريس، أمس الخميس، أن مخرجا فرنسيا خضع لتحقيق رسمي بعدما اتهمته نجمة سينمائية بالتحرش بها، عندما كانت ممثلة طفلة.

وقال ممثلو الادعاء إن كريستوف روجيا (55 عاما)، يواجه تهمة محتملة تتعلق بالاعتداء الجنسي على طفلة يقل عمرها عن 15 عاما من قبل شخص في مركز السلطة.

وقالت الممثلة أديل إينيل (31 عاما) الشهر الماضي إن روجيا تحرش بها مرارا بعد أن لعبت دورا رئيسيا في فيلمه "لي ديابل" أو (الشياطين) من إنتاج عام 2002، الذي انطلقت منه حياتها المهنية.

ونقل موقع "ميديا بارت" عن إينيل قولها إن المخرج أقام معها علاقة جنسية غير مقبولة أثناء إعداد الفيلم وتصويره، ويصور الفيلم علاقة زنا محارم بين مراهقين يتيمين.

ونفى روجيا بشدة ارتكاب أي مخالفات.


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