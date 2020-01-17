 موسكو تأسف لرفض واشنطن التعاون مع روسيا حول ليبيا - بوابة الشروق
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موسكو تأسف لرفض واشنطن التعاون مع روسيا حول ليبيا

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 17 يناير 2020 - 10:34 ص | آخر تحديث : الجمعة 17 يناير 2020 - 10:34 ص

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، عن أسف موسكو لرفض واشنطن التعاون حول ليبيا، مشيرا إلى أن كل الاتصالات هي اتصالات لتبادل الآراء فقط.

وقال ريابكوف في تصريح لوكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية إن: "مواقف موسكو وواشنطن تختلف تمام الاختلاف في جوانب عديدة حول توتر الوضع الليبي، بما في ذلك، حول الأسباب الأساسية لما يحدث".

وأضاف: "نحن لا نرى استعدادا لدى الجانب الأمريكي لتقبل منطقنا والحلول المقترحة بصورة بناءة، وهذا شيء يدعو للأسف، لكننا سنواصل العمل بشكل منهجي لإيصال منطقنا ونهجنا للزملاء الأمريكيين".


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