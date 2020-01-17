شركة طيران بهونج كونج تعتذر لإخضاع الركاب لاختبارات الحمل

قدمت شركة طيران منخفض التكاليف في هونج كونج اعتذارا اليوم الجمعة، بعدما أجرت راكبة اختبارا للحمل قبل أن تطير الطائرة باتجاه إقليم سيبان الأمريكي، وهو عبارة عن جزيرة تقع جنوب اليابان.



وقالت شركة الطيران في بيان إنها بدأت إخضاع الركاب لاختبارات حمل في فبراير عام 2019، بعد سفر العديد من السيدات إلى الجزيرة من دول مثل الصين ويقصدون الإقليم فيما يبدو بغرض الولادة، ما يقوض قانون الهجرة المحلي.



وقالت شركة هونج كونج اكسبريس إننا "نود أن نعتذر بغير تحفظ لأي شخص تضرر جراء ذلك".



وقالت شركة الطيران إنه تحت إدارتها الجديدة، تعترف بالمخاوف الكبيرة التي سببها تطبيق اختبارات الحمل للركاب، وقد تم تعليق مثل هذه الإجراءات على الفور.



كانت ميدوري نيشيدا /25 عاما/ قد كتبت على مدونة على الانترنت لصحيفة سيبان تريبيون في نوفمبر إنها اضطرت من جانب موظفي الشركة إلى الخضوع لاختبار حمل قبل أن يتم السماح لها بالصعود إلى الطائرة بعد أن جاءت نتيجة الاختبار سلبية.