الوطنية الليبية للنفط تحذر من تداعيات استخدام النفط كورقة مساومة سياسية

أدانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط بشدة الدعوات لإقفال الموانئ النفطية استباقا لمؤتمر برلين الذي سيُعقد يوم الأحد.



وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في موقع المؤسسة الإلكتروني: "إن قطاع النفط والغاز هو شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الليبي، وهو كذلك مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي. بالإضافة إلى أنّ المنشآت النفطية ملك للشعب الليبي، ولا يجب استخدامها كورقة للمساومة السياسية".



وخرجت عدة مطالبات في شرق ليبيا لشيوخ قبائل وتجمعات مدنية تدعو لإيقاف تصدير النفط، حيث يتهم المطالبون حكومة الوفاق بصرف أموال النفط لجلب ما أسموهم "المرتزقة" و"المستعمرين الأتراك".



وأضاف صنع الله "سيكون لوقف إنتاج النفط وتصديره عواقب وخيمة على الاقتصاد الليبي من السهل التنبّؤ بها. فإذا ما استمر الإغلاق، سنواجه انهيارا في سعر الصرف، وسيتفاقم العجز في الميزانية إلى مستوى لا يمكن تحمله، كما سنشهد مغادرة الشركات الأجنبية، وسنتكبد خسائر في الإنتاج قد نستغرق سنوات عديدة لاستعادتها. وسيكون الرابح الرئيسي من هذه الأعمال هي الدول الأخرى المنتجة للنفط".



وأوضح صنع الله أنه "إذا تم إغلاق الحقول فإنّنا سنسجل خسائر فورية في الإنتاج. أما إذا تم إغلاق الموانئ فسيتعين علينا خفض الإنتاج على الفور، ووقفه بالكامل عند بلوغ القدرة التخزينية القصوى وذلك نظرا لمحدودية السعات التخزينية بها. وهو ما يمكن أن يحصل في أقلّ من خمسة أيام".



وتابع قائلا: " وتدعو المؤسسة الوطنية للنفط القوات التي تدعي حماية المنشآت النفطية إلى منع أي محاولة للإغلاق وإذا فشلت في ذلك فان المؤسسة ستكون مجبرة على البحث عن خيارات أخرى لتأمين حماية المنشآت الحيوية".