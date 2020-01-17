قال المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مجلس دار الشروق، إن استمراره في مجال صناعة النشر تحد كبير، مؤكدًا أن الظروف الاقتصادية والثقافية والحضارية في العالم العربي تصعب من ظروف الصناعة.



وأضاف خلال لقائه مع برنامج "المساء مع قصواء"، المذاع على فضائية "TeN"، مساء الجمعة: "عندما أنشأنا اتحاد الناشرين في التسعينات واجهنا تحديات كالتزوير والرقابة وغيرها وكان يوجد اتجاه ضد الناشرين يطالب بأن يكون الناشر جهة حكومية فقط".



وأوضح أنه كانت هناك حرب مهولة من أجل النشر في الماضي، مؤكدا أن شكسبير لم يكن من خريجي الجامعات والآن يؤثر عليهم، وأن مصر تمتلك قوة ناعمة من القرن 19 وإلى الآن.



وشدد المعلم، على أن الكتاب المصري يصدر من عام 1854، وأن الكتب المصرية ظلت لفترات طويلة في الماضي الأكثر تقدمًا على المستوى العربي، وتمت دراستها في دول عربية كثيرة لسنوات، ومنها الكويت واليمن والسودان وليبيا.