قال شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، تعليقًا على إهانة رئيس حي لمواطنة، إن الفيديو المتداول بخصوص الواقعة مدته 10 ثواني فقط، منوهًا بأنه يحتوي على جزء فقط من المشكلة.



وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن هذه الواقعة تمت أثناء أعمال تطهير مبنى الحي بعد ظهور ثلاث حالات كورونا، متابعًا: «المواطنة كانت بنت صغيرة تدخل مع عمها كبير السن، الذي يعاني من بعض المشكلات الصحية».



وأوضح أنه حدثت مشادة بين الفتاة وإحدى العمال بالخارج، لافتًا إلى أن رئيس الحي والموظفين كانوا يقفون في شرف المبنى يتابعون عملية التطهير.



وذكر أنه أحضر المجموعة كاملة صباح اليوم؛ الفتاة الصغيرة ووالدها ورئيس الحي، معقبًا: «يهمني منذ أول يوم أن لا يحدث أي تعد على كرامة أي مواطن، حتى وإن كان مخطئًا، أخطأ يحاسب لكن لا يتم التعدي على كرامته».



وأشار إلى أنه حرص على أن يجمعهم في مكتبه اليوم، حتى تشعر الفتاة الصغيرة أن كرامتها مصانة، ذاكرًا أن رئيس الحي اعتذر لها ولوالدها أمامه، لكن هذا ليس له علاقة بالعقاب.



وأكد أن القانون سيأخذ مجراه حسب الخطأ الذي وقع، مضيفًا: «كرامة أي مواطن من الإسماعيلية هي كرامة المحافظة بالكامل».



ولفت إلى أن رئيس الحي برر خروجه عن شعوره، لكن ما حدث خروج عن المألوف، مؤكدًا رفضه إحراج مسؤول لأي مواطن أيا كان الخطأ الذي ارتكبه.



وتابع: «نحقق في الأمر وسنتخذ إجراء مع رئيس الحي يتناسب مع حجم الخطأ الذي ارتكبه»، مشددًا على محاسبة المخطئ دون المساس بكرامته.



ونوه بأن رئيس الحي يعمل في منصبه من حوالي ستة أشهر، موضحًا أن هذه المرة الأولى التي يقوم فيها بفعل مثل هذا، بسبب ضغط ظروف كورونا وخوفه على المواطنين.





