روبرت كوخ: ألمانيا تسجل نحو 14 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، اليوم الأحد، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 13 ألفا و882 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون يوم واحد.

يذكر أنه غالبا ما تقل الأعداد التي يتم تسجيلها يوم الأحد من كل أسبوع في ألمانيا؛ نظرا لتراجع عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها خلال العطلة الأسبوعية.

يذكر أن المعهد أعلن أمس السبت، تسجيل 18 ألفا و678 حالة إصابة جديدة خلال يوم واحد، وكان سجل 16 ألفا و946 حالة إصابة جديدة يوم الأحد من الأسبوع الماضي.

وبشكل إجمالي ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا إلى مليونين و33 ألفا و518 حالة إصابة، بحسب ما أعلنه المعهد اليوم.

ولكن المعهد ذكر أن العدد الإجمالي الفعلي للمصابين يمكن أن يكون أعلى من ذلك بشكل واضح؛ نظرا لأنه لم يتم التعرف على كثير من الإصابات.

وأضاف المعهد أن إجمالي حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس وصل اليوم إلى 46 ألفا و419 حالة وفاة، ويزيد ذلك على ما تم تسجيله أمس السبت بإجمالي 445 حالة وفاة.

يذكر أن عدد حالات الوفاة التي يتم تسجيلها خلال العطلة الأسبوعية يقل أيضا غالبا عن المعتاد.

وكان تم تسجيل مستوى قياسي لحالات الوفاة خلال يوم واحد في ألمانيا، يوم الخميس الماضي بإجمالي 1244 حالة وفاة.

وكتب المعهد في تقرير الوضع الخاص به مساء أمس السبت: "بعد الزيادة القوية لعدد حالات الإصابة في مطلع ديسمبر الماضي، والتراجع أثناء أيام العطلات السنوية -عيد الميلاد ورأس السنة- والزيادة الجديدة خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري، يبدو أن عدد الحالات يستقر من جديد".

وبحسب تقرير المعهد أمس، بلغ عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس في ألمانيا خلال آخر سبعة أيام 95ر0، فيما كان يبلغ أول أمس الجمعة 99ر0، ويعني ذلك أن كل 100 مصاب بالفيروس في ألمانيا يمكنهم نقل العدوى لـ95 شخصا آخرين.

ووفقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 04ر2 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت مدينة فرانكفورت.

وأوضحت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس وصل إلى 46 ألفا و464 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 68ر1 مليون شخص.

يشار إلى مُضي نحو 50 أسبوعا على الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا.