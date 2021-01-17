تمكن بطل التسلق "لاي شاي واي"، من هونج كونج، والمصاب بشلل في الجزء السفلي من جسده، أمس السبت، من تسلق 250 مترا من ناطحة سحاب "نينا" فى كالون على كرسيه المتحرك، ليكون أول شخص من هونج كونج ينفذ ذلك التحدي في إطار حملة تبرعات للمصابين فى النخاع الشوكى.

ويقول "واي"، لصحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه فى طريقه للصعود لم يتذكر أنه معاق، فقد كان ذهنه منشغلا كيف يلاحق حلمه ويصل إليه.

ويضيف "واي" -الذى لم يستطع بلوغ قمة الناطحة بارتفاع 300 متر بسبب الرياح- أنه فى تسلق الأبراج لا توجد تلك الصخور والحفر التى يمكن التمسك بها، مثل تسلق الجبال، وإنما فقط يكون الحبل هو من يحمل المتسلق، وبانقطاعه ينتهي كل شيء.

وبتسلق "واي" أمس، تم جمع أكثر من 670 ألف دولار لمرضى النخاع الشوكي.

يذكر أن "واي" قبيل إصابته بالشلل بسبب حادث سير، تم تصنيفه 4 مرات بطلا لقارة آسيا فى تسلق الجبال، بينما تم تصنيفه الـ8 عالميا فى اللعبة.

وبعد إصابته بالشلل، استعان "واي" بنظام سحب لكرسيه المتحرك، ليواصل رياضة التسلق، إذ تمكن منذ 5 سنوات من تسلق صخرة الأسد فى هونج كونج بارتفاع 500 متر.

ويقول "واي"، إن الشخص المعاق ليس بذلك الوهن الذى يظنه الناس، فمن يستطيع أن يتألق فى الرياضة، يمكن أن يحقق الأمل والطموح ويفتح نافذة للضوء.