السجيني: تقييم أداء الحكومة بمنتهى الموضوعية والتجرد واجب على البرلمان

قال النائب أحمد السجيني، رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تقييم أداء الحكومة بمنتهى الموضوعية والتجرد واجب على البرلمان، لافتًا إلى أن الأمر يصب في المصلحة العامة.



وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن البرلمان من المقرر أن يستمع للحكومة وما نفذته ببرنامج «مصر تنطلق 2018 - 2020»، فضلًا عن الاستماع لها وعقد مقارنات علمية بشأن مستوى الأداء وما تحقق.



ولفت إلى أن استدعاء رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة يأتي تفعيلًا للمادة 136 من الدستور، مؤكدًا أن العملية ستتم في إطار منضبط.



وأشار رئيس محلية النواب إلى أن وجود حزب أغلبية بالبرلمان نقطة فارقة، موضحًا أن الأمر يؤدي إلى انضباط أكبر في حضور الجلسات.



وكانت اللجنة العامة لمجلس النواب، انعقدت صباح اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، وقررت استدعاء رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة عملاً بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية للمجلس، على أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية على النحو سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.