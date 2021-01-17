تشكيل لجنة هندسية لفحص عقار العطارين المنهار في الإسكندرية

قررت نيابة العطارين في الإسكندرية، اليوم الأحد، تشكيل لجنة هندسية لفحص حالة العقار المنهار جزئيًا، ومعاينة العقارات المجاورة لبيان مدى تأثرها بالانهيار، وطلب ملفه من الحي لفحصه، وإفادتها بتحريات المباحث حول الواقعة.

وتعرض، عقار قديم مكون أرضي و3 طوابق، "خالٍ من السكان والمنقولات"، كائن في 1 شارع المرادي، المتفرع من الميرغني، منطقة العطارين، التابعة لحي وسط الإسكندرية، لانهيار جزئي، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت شرطة الإسكندرية، بقيادة مدير الأمن، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، وإدارتي شرطة: "النجدة، والحماية المدنية"، وغرفتا عمليات: الحي، والمحافظة، حول بلاغًا من الأهالي؛ يفيد بانهيار العقار".

وبانتقال الكول الأمني، والدفاع المدني، ووحدة الإزالة والتدخل السريع بالحي، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة الأولية، أن العقار سقوط أجزاء كبيرة من العقار حتى سطح الأرض، فتم وضع حواجز حديدية حوله، حفاظًا على سلامة المارة من المواطنين والسيارات.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.

وتتعرض الإسكندرية، لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، في رابع أيام "نوة الفيضة الكبري"، شديدة الأمطار وذات الرياح الجنوبية الغربية، ومدتها 6 أيام، وأعتيد فيها على توقف حركة الصيد البحري، والملاحة بمينائي "الإسكندرية والدخيلة".