المصالحة الروسي: «جبهة النصرة» تشن 21 هجوما في منطقة وقف التصعيد بإدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن مسلحي "جبهة النصرة" الإرهابية، شنوا 21 هجوما في منطقة وقف التصعيد بإدلب .

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الفريق أول فياتشيسلاف سيتنيك - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت، "إنه تم تسجيل 21 هجوما من مواقع جماعة (جبهة النصرة) الإرهابية، في منطقة وقف التصعيد بإدلب، منها 14 هجوما أبلغ عنها الجانب السوري، و3 في حلب، و9 في إدلب، و4 في اللاذقية، بالإضافة إلى 5 في محافظة حماة".

وأضاف: "خلال الـ24 ساعة الماضية لم يتم تسجيل أي قصف من قبل الجماعات المسلحة التي تساندها تركيا".

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد ذكر - في وقت سابق - أن الحرب في سوريا لم تنته بعد، وأن قادة الإرهابيين يعتزمون جعلها تدوم لفترة طويلة.