محافظ الغربية يتابع ميدانيا أعمال كسح وشفط مياه الأمطار بطنطا

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء متواجدين جنبا إلى جنب منذ الصباح الباكر مع جميع المعدات التي انتشرت في جميع المواقع منذ بداية سقوط الأمطار، وذلك وفقا للمتفق عليه في الخطط الموضوعة مسبقا.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ، مساء اليوم، لمتابعة أعمال كسح وشفط مياه الأمطار من شوارع مدينة طنطا، وذلك عقب تعرض المحافظة لموجة من الأمطار المتوسطة، حيث تابع انتظام السيولة المرورية في أنفاق المحطة، الخادم، القرشي والجلاء، وذلك بعد قيام حي أول وثان طنطا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشفط المياه من تلك الأنفاق.

وتفقد المحافظ شوارع: النحاس، الجلاء، البحر، الاستاد والطريق السريع طنطا - الإسكندرية الزراعي، كما تابع المحافظ على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات تقارير الأمطار ساعة بساعة في جميع المراكز والمدن والأحياء.

وأكد انتشال تجمعات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية، وجار العمل على رفع الباقي من الشوارع الفرعية، مشيرا إلى أن جميع المعدات تعمل بكامل طاقتها تحسبا لسقوط أمطار أخرى.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، وعادل داوود، رئيس حي أول طنطا والمهندس معتز رياض من شركة مياه الشرب والصرف الصحي.