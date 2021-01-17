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موسكو: بعض من أنصار ترامب يفضلون الحصول على الجنسية الروسية

ترامب - ارشيفية
ترامب - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الأحد 17 يناير 2021 - 7:22 م | آخر تحديث: الأحد 17 يناير 2021 - 7:22 م
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن بين أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من يفضلون الحصول على الجنسية الروسية؛ تفاديًا لملاحقتهم على مواقفهم السياسية.

وأضافت زاخاروفا، في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد، أنها تتلق عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، رسائل من أنصار الجمهوريين في الولايات المتحدة يستفسر فيها كاتبوها عن كيفية الحصول على الجنسية الروسية.

وكانت شركة (تويتر) قد أعلنت، في وقت سابق، حجب الوصول إلى حساب دونالد ترامب الشخصي بسبب انتهاكه قواعد الشركة وخشية محاولته إثارة الاضطرابات.

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