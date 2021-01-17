 السودان يقرر إرسال تعزيزات أمنية إلى ولاية غرب دارفور - بوابة الشروق
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السودان يقرر إرسال تعزيزات أمنية إلى ولاية غرب دارفور

قوات امن سودانية في دارفور - ارشيفية
قوات امن سودانية في دارفور - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الأحد 17 يناير 2021 - 9:03 م | آخر تحديث: الأحد 17 يناير 2021 - 9:03 م
قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني، في جلسته الطارئة مساء اليوم، إرسال تعزيزات أمنية لولاية غرب دارفور، لتأمين المواطنين وحماية المرافق الحيوية، وذلك نقلًا عن الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي في السودان بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأصدرت لجنة أطباء السودان المركزية بيانًا حول أحداث العنف التي تجري في مدينة الجنينة، أشارت فيه إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الأحداث الدموية التي تشهدها مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور منذ صباح السبت الموافق ١٦يناير ٢٠٢١م، حيث أحصت اللجنة (٨٣) قتيلاً و(١٦٠) جريحاً بما في ذلك جرحى القوات المسلحة.

وقرر مجلس الوزراء السوداني، أمس السبت، إرسال وفد عال وبشكل عاجل لمدينة الجنينة برئاسة النائب العام الأستاذ تاج السر الحبر يضم ممثلين لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والعدلية؛ لمتابعة الأوضاع واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الوضع واستعادة الهدوء والاستقرار بالولاية.


⭕ #عاجل مجلس الأمن والدفاع يقرر في جلسته الطارئة مساء اليوم إرسال تعزيزات أمنية لولاية غرب دارفور، لتأمين المواطنين وحماية المرافق الحيوية. __________________________ #إعلام_مجلس_السيادة_الانتقالي #السودان

Posted by ‎مجلس السيادة الإنتقالي - السودان‎ on Sunday, January 17, 2021

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