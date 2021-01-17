البنك الأهلي يجبر الأهلي على التعادل وخسارة نقطتين فى سباق الدوري

أجبر البنك الأهلي الوافد الجديد ضيفه الأهلي حامل اللقب على التعادل السلبي فى المباراة التى جرت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب المكس بالإسكندرية فى إطار مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري.

وفشل الأهلي الذى استحوذ على مجريات اللعب فى فك شفرات دفاع البنك الأهلي الذى تكتل للاعبوه للدفاع طوال المباراة.



ورفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة فى صدارة المسابقة ، ورفع البنك رصيده إلى 8 نقاط فى المركز الـ 11.





الشوط الأول



بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي ومحمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وأليو ديانج وحمدي فتحي ‏ومحمود كهربا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان.‏

ضغط لاعبو الأهلي في منتصف ملعب البنك الأهلي، وفي الدقيقة الخامسة يرسل معلول عرضية يبعدها الدفاع من أمام حمدي فتحي. ويطلق سليمان تصويبة قوية في الدقيقة السابعة يبعدها حارس البنك الأهلي.

ويطالب أفشة باحتساب لمسة يد على دفاع البنك، إلا أن الحكم محمد سلامة يأمر باستئناف اللعب ويواصل الأهلي الضغط الهجومي، ويطلق حمدي فتحي تصويبة قوية في الدقيقة التاسعة تمر أعلى العارضة.

يلجأ لاعبو الأهلي إلى التصويب من خارج منطقة الجزاء لفك طلاسم دفاع البنك الأهلي، ويطلق أليو ديانج تصويبة قوية في الدقيقة ١١ تمر بجوار القائم الأيسر.

في مشهد متكرر يطلق الشحات تصويبة تمر خارج الملعب، وينجح ديانج في استخلاص الكرة ويمررها لأفشة الذي أرسل عرضية خطيرة من الجبهة اليمنى أبعدها دفاع البنك الأهلي.

يظهر البنك الأهلي لأول مرة في منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة ١٩، من خلال عرضية يبعدها الدفاع.

ضغط متواصل من لاعبي الأهلي لتسجيل هدف التقدم وسط هطول الأمطار بغزارة في استاد المكس، ويطلق سليمان تصويبة تمر أعلى العارضة، ويلعب بانون المتقدم في منطقة الجزاء رأسية تمر بجوار القائم الأيسر.

هيأ سليمان الكرة لمجدي أفشة على حدود منطقة الجزاء الذي أطلق تصويبة قوية في الدقيقة ٢٤ تمر بجوار القائم في مشهد متكرر من لاعبي الأهلي.

يشتكي وليد سليمان من آلام عضلية ولم يستطع إكمال المباراة ويخرج في الدقيقة ٢٦، وينفذ مجدي أفشة خطأ للأهلي ويرسل طولية داخل منطقة الجزاء يقابلها بانون برأسية قوية تمر خارج الملعب.

يدفع موسيماني بوالتر بواليا بدلًا من وليد سليمان في الدقيقة 29.

واصل الأهلي البحث عن هدف التقدم في ربع الساعة الأخير من زمن الشوط الأول، ويطلق أفشة تصويبة من داخل منطقة الجزاء تصطدم بالدفاع، ولم تشهد الدقائق الأخيرة أي تعديل في النتيجة.

ويطلق محمد سلامة حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي بين الفريقين.







الشوط الثاني

من جديد يعود الأهلي إلى التصويب ويطلق والتر بواليا تصويبة قوية تصدى لها محمود الزنفلي حارس البنك الأهلي، ويرد أحمد علي بتصويبة تمر بجوار القائم الأيسر، ويخرج الشناوي من مرماه ويبعد الكرة قبل لاعبي البنك في أول خمس دقائق من الشوط الثاني.

يلغي الحكم محمد سلامة حكم المباراة هدفًا سجله أيمن أشرف في الدقيقة ٥٩. جاءت البداية من خطأ حصل عليه مجدي أفشة خارج منطقة الجزاء، ويرسل معلول عرضية تصل إلى ديانج يطلق تصويبة قوية حولها كهربا بقدمه وتصطدم بالعارضة، ثم تعود من جديد إلى أيمن أشرف، الذي لعب الكرة بالرأس وتسكن الشباك، ولكن الحكم يلجأ إلى الفار ويلغي الهدف، ويحتسب الكرة خطأ على أيمن أشرف.

تضيع فرصة خطيرة للأهلي في الدقيقة ٦٤، بعد عرضية من محمد هاني وتمر الكرة من أمام بواليا وأفشة.

يدفع بيتسو موسيماني بمحمد شريف بدلًا من محمد هاني في الدقيقة ٦٥، ويجري تعديلًا فنيًّا داخل الملعب من خلال الدفع بالشحات في مركز الظهير الأيمن.

يطلق ديانج تصويبة قوية وخطيرة من أمام منطقة الجزاء في الدقيقة ٦٨، تمر بجوار القائم الأيسر للحارس محمود الزنفلي.

تصل الكرة إلى بواليا على حدود منطقة الجزاء ويطلق تصويبة تمر خارج الملعب.

ضغط متواصل من الأهلي، ويدفع موسيماني بعمرو السولية بدلًا من أليو ديانج في الدقيقة ٨١، كما يدفع بطاهر محمد بدلًا من محمود كهربا.

يقابل معلول كرة مرتدة من دفاع البنك الأهلي بتصويبة مباشرة خطيرة تمر بجوار القائم الأيسر للحارس محمود الزنفلي.

يلعب بواليا رأسية خطيرة في الدقيقة ٨٧ تمر أعلى العارضة.

واستمرت محاولات الأهلي الهجومية خلال الدقائق الأخيرة والوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ولكن دون تعديل في النتيجة.

ويطلق محمد سلامة حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة.