 رئيس وزراء بريطانيا يدعو نظيره الهندي لحضور قمة مجموعة السبع - بوابة الشروق
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رئيس وزراء بريطانيا يدعو نظيره الهندي لحضور قمة مجموعة السبع

بوريس جونسون - ارشيفية
بوريس جونسون - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الأحد 17 يناير 2021 - 6:58 م | آخر تحديث: الأحد 17 يناير 2021 - 6:58 م
دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، نظيره الهندي، ناريندرا مودي، لحضور قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في شهر يونيو المقبل.

وذكرت قناة "أنديا تي في" الهندية، اليوم الأحد، أن جونسون وجه الدعوة لمودي خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما اليوم بعد أن تم اختيار الهند إلى جانب كوريا الجنوبية وأستراليا كدول ضيفه على القمة متعددة الأطراف.

كما أعرب جونسون عن نيته زيارة الهند قبل قمة مجموعة السبع، وذلك بعد أيام من إلغاء زيارة كانت مقررة هذا الشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتشهد المملكة المتحدة حاليا موجة قوية من العدوى بسبب تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا، إلا أنها تأمل في أن تكون قادرة على رفع القيود الاحترازية بحلول الربيع عبر الاستعانة بعمليات التطعيم ضد الفيروس.

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