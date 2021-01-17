استكمال الأجهزة الطبية لتشغيل مجمع الطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي

أعلن الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ببني سويف، الانتهاء من استكمال الأجهزة الطبية بعمليات المستشفى الجامعي ليبدأ تشغيلها بالكامل، متضمنة 5 غرف عمليات مجهزة بالكامل، بالإضافة إلى الانتهاء من 3 أقسام عمليات أخرى هي (وحدة العمليات الكبرى، الصغرى، عمليات النسا والولادة) لتصل غرف العمليات بالمستشفى إلى 20 غرفة.



ذكر بيان صادر عن مستشفى بني سويف الجامعي اليوم الأحد، أن عميد كلية الطب ببنى سويف، تفقد برفقة الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى الجامعي غرف عمليات الطوارئ الجديدة تمهيدا للافتتاح أول فبراير المقبل.



من جانبه، صرح الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى، بأنه سيتم نقل الأقسام الإدارية بالمستشفى بغرض زيادة حجرات المرضى لتصل إلى 100 سرير، بالإضافة إلى 618 سريرًا بالمستشفى ليصل عدد الآسرة إلى 718 سريرًا، موضحًا أنه تم الانتهاء من تطوير العمل ببنك الدم من النظام اليدوي إلى نظام الميكنة الإلكترونية.