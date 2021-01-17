قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة خفيفة من عدم الاستقرار في الجو نتيجة المنخفض الجوي على سطح الأرض.



وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه سارة حازم عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الأحد، أن هناك رياح جنوبية غربية نشطة مثيرة للرمال والأتربة خاصة في المدن الجديدة وعلى الطرق المكشوفة والسريعة والصحراوية.



ولفت إلى استمرار نشاط الرياح اليوم، على أن يتحرك المنخفض نحو الشرق تدريجيًا، والرياح الجنوبية الغربية إلى شمالية غربية، ما أدى إلى فرص سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية ومن خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري.



وتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى مساء اليوم، مؤكدًا أن هذه الحالة طبيعية في فصل الشتاء.



وأشار إلى استمرار نشاط الرياح حتى الأيام المقبلة، ما يزيد من الشعور بانخفاض درجة الحرارة، منوهًا بوجود فرص لتكون الأتربة في الطرق الصحراوية والمكشوفة.



وحذر المواطنين، ممن يسكنون في المناطق الحديدة، من كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، من التعرض المباشر للأتربة.



ونصح سكان محافظات السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحري المعرضين لسقوط الأمطار المتوسطة، بالقيادة بهدوء شديد على الطرق المؤدية لهذه المحافظات.



وشدد على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة أثناء التواجد خارج المنزل على مدار اليوم، خصوصًا في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح، بسبب انخفاض درجات الحرارة.





