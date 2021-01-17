حبس سيدتين متهمتين بنشل المصوغات الذهبية في الإسكندرية

قررت ثانٍ الرمل في الإسكندرية، اليوم الأحد، حبس سيدتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار شريكهما "جواهرجي"، لاتهامهم بتكوين تشكيلًا تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم نشل المصوغات والمشغولات الذهبية، وطلبت سرعة إفادتها بتحريات المباحث حول الواقعة.

وجاء قرار النيابة العامة، عقب تمكن ضباط مباحث مكافحة جرائم السرقات في الإسكندرية، من ضبط المتهمتين المقيمتين في نطاق قسم شرطة ثانٍ الرمل؛ لاتهامهن بارتكاب 7 وقائع سرقة "بأسلوب النشل".

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل؛ بورود معلومات حول تكوين سيدتين "لهن معلومات جنائية"، تشكيل تخصص في حوادث النشل، متخذتان من دوائر أقسام شرطة "أول وثان الرمل، وأول وثان المنتزه" مسرحاً لمزاولة نشاطهما.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبطهن، وبمواجهتهن اعترفتا تفصيليًا بارتكابهن وقائع السرقة بذات الأسلوب، وبتطوير مناقشتهن أرشدن عن المسروقات، فتم ضبطها لدى عميل لهن سيء النية "مالك محل مصوغات، كائن في دائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل"

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بواقعة الضبط، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.