ضبط مخزن مستحضرات تجميل غير مرخص بالغربية

نجحت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالغربية، في ضبط مخزن مستحضرات تجميل غير مرخص بدائرة أول طنطا، وبداخله ٣٥٠٦١ عبوة تقدر قيمتها بمبلغ ٦٧٧٠٢٢ ألف جنيه تقريبا، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك بناء على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية وهيئة الدواء المصرية بضبط سوق الدواء وتكثيف الحملات على الأماكن غير المرخصة، وأمر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتشكيل لجنة لشن حملة مكبرة على أماكن تداول مخازن الأدوية بطنطا.

وتلقى الدكتور خالد أصيل، مدير إدارة الصيادلة، معلومات عن وجود مكان غير مرخص لمخزن أدوية غير مسجلة ومهربة بدائره قسم ثاني طنطا، وتم التنسيق مع مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، بعد تشكيل حملة مشتركة اليوم الأحد، وتمكنت من ضبط مستحضرات تجميل بدون مستندات ومجهولة المصدر وتشكل خطرا على الصحة العامة تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة داخل مخزن بدون ترخيص.