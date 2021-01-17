الجزائر تتسلم نصف مليون جرعة من اللقاح الروسي المضاد لكورونا قبل نهاية الشهر

كشف الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر، جمال فورار، عن استعداد بلاده لتسلم نصف مليون جرعة من القاح الروسي "سبوتنيك في" المضاد لكورونا، وذلك قبل نهاية شهر يناير الجاري.

وفي حوار له مع الإذاعة الحكومية، قال فورار: "إن عملية التلقيح ستنطلق مباشرة بعد استلام الشحنة الأولى"، مؤكدا "جاهزية ثمانية آلاف مركز صحي للشروع في حملة التلقيح، ويمكن زيادة عدد المراكز حسب الحاجة، بالإضافة إلى مراكز صحية متنقلة ستخصص لتلقيح سكان مناطق الظل".

وعن اللقاح الصيني، قال فورار: "إن كمية الشحنة الأولى للقاح الصيني غير معلومة لحد الآن والمحادثات متواصلة مع الجانب الصيني".

وطمأن فورار المتخوفين من تلقي اللقاح، مشددا على أن مصالح وزارة الصحة ستشرع في حشد كل عمال الصحة المعنيين للمشاركة في حملة التلقيح ضد كورونا.

وسجلت وزارة الصحة الجزائرية إجمالا نحو 104 آلاف إصابة بكورونا و2831 حالة وفاة.