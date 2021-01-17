إنبي يؤكد اقتراب الزمالك من ضم أسامة جلال

أكد حلمي طولان المدير الفني لإنبي، أن هناك بعض الرتوش المتبقية على صفقة انتقال أسامة جلال، لاعب فريقه إلى الزمالك.

وقال طولان في تصريحات لإذاعة أون سبورت اف ام :"هناك مفاوضات قوية من جانب الزمالك للتعاقد مع أسامة جلال، ولكن تبقى بعض الرتوش النهائية قبل حسم الصفقة".

وأضاف :"الأهلي يرغب في ضم كريم فؤاد المعار من النجوم من بداية الموسم المقبل، ولكن هناك اتجاه من جانب إدارة إنبي للتحرك من أجل شراء قيمة عقد اللاعب، حيث لدينا بند في العقد يتيح ذلك".

وفي سياق آخر، قال طولان :"المنافسة صعبة بين جميع الأندية في الدوري، ولكن في النهاية أتوقع أن يكون الصراع بين القطبين على اللقب وسيكون من الصعب دخول أي فريق جديد للمنافسة معهما".

وأتم حلمي طولان قائلًا :"الـ3 نقاط تؤثر بشكل كبير في ترتيب أي فريق بجدول الدوري، حيث إذا حصلنا عليها في مواجهة سموحة فسوف ندخل المربع الذهبي".