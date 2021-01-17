تجدد تعرض محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، لسقوط أمطار متقطعة، صاحبها نشاط شديد في حركة الرياح، وانخفاض محسوس في درجات الحرارة، في رابع أيام نوة الفيضة الكبرى، ذات الرياح الجنوبية الغربية، ومدتها 6 أيام، وتعد من أشد النوات الشتوية التي تتعرض لها عروس البحر الأبيض المتوسط، وذلك بعد 48 ساعة هدنة من استقرار الطقس.

ويتفاوت بزوغ الشمس في سماء الإسكندرية ما بين الحين والأخر، في أول نوة تحل على المحافظة الساحلية منذ منتصف ديسمبر الماضي، فيما أعيد غلق بوغاز مينائي "الدخيلة والإسكندرية"، مجددًا مع انتشار سيارات شفط المياه التابعة لشركتي "الصرف الصحي ومياه الشرب" في الميادين العامة والشوارع الرئيسية.

وبدأت الإسكندرية، منذ الأربعاء الماضي، تتعرض لموجة من الطقس المُتقلب، بعد حالة من الاستقرار قاربت على الشهر، حيث عاد النشاط الملحوظ لحركة الرياح، بالتزامن مع حجب السحب المتكاثرة لأشعة الشمس، وشعور المواطنين بالبرودة، وجاءت ذروتها الخميس، وتغير الحال باستقرار الطقس وبزوغ الشمس يومي "الجمعة والسبت" وعادت النوة لطبيعتها تماشيا مع بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وتحل على الإسكندرية، هذه الآونة من كل عام "نوة الفيضة الكبرى" والتي أُعتيد فيها توقف فيها حركة الصيد والملاحة بمينائي "الإسكندرية والدخيلة"، إذ تأتي بعد فترة غياب غير مألوف للنوات المُمطرة؛ بسبب التغيرات المُناخية؛ حيث لم تشهد عروس البحر المتوسط "نوة رأس السنة، أو عيد الميلاد" وحل محلهما الشبورة المائية، خاصة على سطح البحر والطرق الصحراوية المؤدية إليها.