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أشرف صبحي يتابع الإجراءات الاحترازية لبطولة كأس العالم لكرة اليد بالإسكندرية

تأمين بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021
تأمين بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021
هدي الساعاتي
نشر في: الأحد 17 يناير 2021 - 5:58 ص | آخر تحديث: الأحد 17 يناير 2021 - 5:58 ص

اجتمع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليوم السبت مع حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومديري الصالات الأربع، لمراجعة كافة الضوابط والإجراءات المتبعة للخطة الطبية، وكذلك آليات تنظيم المنافسات الرسمية ومتطلبات التعقيم قبل وبعد المباريات.


وأكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة فى الإسكندرية، أن الصالة تنفذ كافة الإجراءات الاحترازية بكل حزم للحفاظ على سلامة المنتخبات المشاركة، مشيرة الى أن مجمعة الاسكندرية تضم منتخبات دول كرواتيا وقطر وأنجولا واليابان ‎وسلوفينيا وبيلاروسيا وكوريا والاتحاد الروسي لكرة اليد.

وتعد تلك البطولة هى الأكبر فى تاريخها حيث يشارك ٣٢ دوله لأول مرة.

 

 

 

 

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