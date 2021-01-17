صحيفة تركية: الرئاسة التركية تنفق الملايين لبناء قصرين وشراء سيارات جديدة

أفادت صحيفة "سوزجو" التركية، اليوم الأحد، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينوي بناء قصرين جديدين، والعديد من السيارات رغم الوضع الاقتصادي المتردي، والتداعيات السلبية لوباء كورونا على الشعب التركي.

وأوضحت الصحيفة أن تكلفة بناء قصر صيفي لأردوغان قد تصل إلى نحو 640 مليون و500 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 86 مليون دولار أمريكي وأكثر، وكان يتوقع أن يكلف 150مليون ليرة عندما تم الإعلان عن بناؤه عام 2018 .

ويقع القصر الصيفي الجديد على خليج أوكلوك، بمدينة مرماريس في ولاية ”موغلا“ في المنطقة الجنوبية الغربية من تركيا.

ويتكون القصر من 300 غرفة، وتم بالفعل إنفاق ملايين الليرات عليه، كما تم رصد 20 مليون ليرة إضافية له في الميزانية السنوية للعام الجديد 2021.

وأشارت الصحيفة إلى أن القصر مقام على مساحة شاسعة، تصل إلى 65 ألف متر مربع، ويضم مجموعة من المباني وحمامات سباحة و3 مهابط للمروحيات.

وتابعت الصحيفة بأن الرئاسة ستنفق 183 مليونا و 600 ألف ليرة من ميزانية العام الحالي على 47 مركبة جديدة من بينها سيارات مصفحة ، وصيانة وإصلاح ما هو موجود من سيارات وطائرات ومعدات آلية بالقصر الرئاسي. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم إنفاق 15 مليون ليرة على البرامج المطورة خصيصًا للرئاسة. كما ستنفق الرئاسة 60 مليون ليرة أخرى هذا العام لصيانة وإصلاح القصور والمباني في أنقرة واسطنبول.

وأثار مشروع القصر الصيفي لأردوغان انتقادات حادة من جانب المعارضين والنشطاء، ليس بسبب بذخه فحسب، بل أيضا بسبب أن المشروع يدمر البيئة الطبيعية.

وإلى جانب هذا القصر الباذخ، يتم الإعداد لبناء قصر رئاسي ثان في مدينة ”أخلاط“ التركية على الساحل الشمالي الغربي لـبحيرة فان، في محافظة بدليس، في منطقة الأناضول الشرقية.

يشار إلى أن أردوغان يعيش في قصر شاسع في العاصمة أنقرة، يضم نحو 1150 غرفة، كان تم تدشينه في العام 2014 بكلفة تجاوزت 600 مليون دولار أمريكي.

وتزيد مساحة قصر أنقرة 30 مرة عن مساحة البيت الأبيض الأمريكي.

وقال أردوغان لدى افتتاح قصر أنقرة الباذخ، في رد على معارضيه ”إن القصر الذي شيده في أنقرة ليس ملكا له، بل هو رمز لهيبة الدولة“.

وأضاف أن الهدف من بنائه هو ”إيصال رسالة إلى الأجيال القادمة مفادها بأن تركيا الجديدة حكمت من هذا القصر“.