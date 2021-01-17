الجزائر ترسل غدا ثاني بعثة طبية إلى موريتانيا خلال يناير

تتوجه بعثة طبية جزائرية، هي الثانية من نوعها خلال الشهر الجاري، غدا الاثنين، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط وتضم خبراء في الصحة لتقديم الدعم الطبي لموريتانيا.

وذكر بيان لوزارة الصحة الجزائرية، إن هذه البعثة تهدف لمساعدة وزارة الصحة الموريتانية على إنشاء وحدة صيدلانية مركزية لتوزيع الأدوية.

وكانت البعثة الطبية الأولى تضم إخصائيين في التخدير والإنعاش وفنيين في الصحة وسافرت إلى موريتانيا في الرابع من يناير الجاري، برئاسة وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، ووزير الدولة لإصلاح المستشفيات إسماعيل مصباح.

وكانت هذه الزيارة فرصة لوفدي البلدين لعقد جلسة عمل لتحديد سبل التعاون في مجال الصحة، حيث عبر نذيرو ولد حامد وزير الصحة الموريتاني عن رغبة بلاده في الاستفادة من خبرة الجزائر في مجال التدريب والادوية والمساعدة على إنشاء وحدة لإنتاج الأوكسجين والغازات الطبية.

من جانبه، أبدى الوزير الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد استعداد سلطات بلاده لتلبية احتياجات موريتانيا في المجال الصحي وتوسيع التعاون على المديين المتوسط والطويل.